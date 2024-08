Gasperini Koopmeiners ha un accordo con la Juventus

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di giovedì 8 agosto 2024)ha uncon la” Non vuole più giocare con l’Atalanta, il club si sente ricattato”. Teunha fatto la sua mossa. Dopo mesi di corteggiamento da parte della, il centrocampista dell’Atalanta è andato al muro contro muro contro il suo attuale club. A renderlo noto è l’allenatore dei bergamaschi, Gian Piero, che ha rilasciato una scoppiettante intervista a “L’Eco di Bergamo”, queste le sue parole.ha uncon la” “La situazione era andata benissimo fino alla settimana scorsa, poiha deciso di andare alla, di non giocare e non allenarsi più con noi.Ha già uncon la Juve, si sente stressato. Con questo atteggiamento non può essere utile né alla squadra, né ai suoi compagni”.