Festival dell’Ingegneria al Politecnico di Milano | dal 13 al 15 settembre si toccherà il futuro con mano

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 8 agosto 2024) Non è mai troppo tardi – né troppo presto – per esplorare il mondo. Lo si farà giocando, dando forma all’inimmaginabile, ma anche cercando di rispondere alle sfide globali alinternazionale, promosso daldi. Pronto a tornare per la sua quarta edizione, forte delle oltre 12mila presenze registrate un anno fa. L’appuntamento è dal 13 al 15. “Technology for Humanity“, la tecnologia per ildell’umanità, sarà il filo conduttore della kermesse che anche quest’anno avrà Quotidiano Nazionale e Il Giorno come media partner e che si svolgerà al Campus Bovisa, con i suoi laboratori e la Galleria del Vento visitabili per l’occasione. Conto alla rovescia e programma (in continuo aggiornamento) sono sul sito dedicato:-ingegneria.polimi.it. Ma ci sono già le anticipazioni.