Errori e incongruenze nelle motivazioni il Settebello non si arrende | la Fin valuta il ricorso al Tas dopo Italia-Ungheria

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 8 agosto 2024) Non sila Federazionena nuoto,che la Federnuoto ha rigettato ilpresentato per la partita delle Olimpiadi 2024 di Parigi valida per i quarti di finale di pallanuoto tra. Subitoil fischio finale, erano montate le polemiche per l’espulsione dell’azzurro Condemi in seguito a un contrasto di gioco giudicato irregolare. Troppe lezioni dei giudici considerate «scellerate e vergognose». Ma lepresentate dalla Federnuoto non convincono la federazionena, che oral’appello al Tribunale arbitrale dello sport. «La giuria di appello», si legge nel comunicato, «ha respinto ilmotivandolo esclusivamente “on World Aquatics Competetion (sic) Regulations 13.1.1 and 20.3.7?. Il 13.1.1 riguarda le norme che disciplinano risorsi e appelli, il 20.3.7 non risulta esistere.