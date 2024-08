Dumfries e il rinnovo con l’Inter | un’ipotesi va per la maggiore – CdS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 8 agosto 2024) Denzelcontinua a trattare il suocon. L’olandese, che ieri ha giocato alcuni minuti contro l’Al-Ittihad, ha contratto in scadenza il 30 giugno 2025. TRATTARE –continuano a trattare suldi contratto. Il laterale olandese, rientrato da pochi giorni ad Appiano Gentile, ieri ha messo sulle gambe qualche minuto entrando nella ripresa del match amichevole contro l’Al-Ittihad. In attesa del suo reintegro fisico ottimale, si lavora suldi contratto. Gli agenti hanno incontratonei giorni scorsi per trovare una quadra definitiva. Manca ancora l’accordo e dunque la fumata bianca, mava per la: la permanenza. C’è fiducia e ottimismo,dovrebbe rinnovare fino al 2028 a quattro milioni annui a stagione.