Doppia scossa è fortissimo Terremoto 6 9 e 7 1 Richter | le immagini impressionanti

(Di giovedì 8 agosto 2024) È stato emesso un allarme tsunami per l’intera nazione dopo che un fortedi magnitudo 7,1 ha scosso la regione. Le autorità hanno comunicato che c’è il rischio di un innalzamento del livello del mare di un metro sulla costa pacifica delle isole occidentali di Kyushu e Shikoku. Ildi magnitudo 7,1 si è verificato oggi alle 16:42 ora locale vicino a Miyazaki, in Giappone, secondo quanto riportato dal Servizio geologico degli Stati Uniti. Anche l’Agenzia meteorologica giapponese ha registrato una magnitudo di 7,1 con epicentro nel mare di Hyuganada. >> “Abbiamo sentito un boato”.in Italia, paura e gente che corre in strada “Secondo i dati preliminari, ilè stato localizzato a una profondità molto bassa, 8,8 km.