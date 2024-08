Corbo | Conte conosce benissimo Lukaku su Osimhen

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di giovedì 8 agosto 2024) Antonio, editorialista di Repubblica, è intervenuto a “Napoli Magazine Live”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Di seguito le sue dichiarazioni: “Devo essere chiaro e devo dire che saluto l’eventuale addio dicon dispiacere e accolgo con l’eventuale arrivo dicon molti auguri e qualche piccola perplessità, perché affidare l’attacco dei prossimi 3 anni a un calciatore 31enne significa che prevede un progetto molto corto. C’è rispetto per quello che ha fatto, ma avrei preferito prendere un calciatore giovane che poteva diventare il fulcro dell’attacco per molti anni.