Comitato Civico per Aversa parte progetto pilota per affrontare le problematiche in tutto l’agro aversano

(Di giovedì 8 agosto 2024) Tempo di lettura: 4 minuti“Non siamo soddisfatti della conferma dell’assessore al cimitero nella nuova giunta comunale della città di. La nostra posizione scaturisce dalle esperienze degli ultimi due anni e non vogliamo si vada oltre ad attendere che si faccia qualcosa per il cimitero. Ci chiediamo se il problema sia lui o era una linea della precedente amministrazione. Ce lo dirà il tempo”. Ad affermarlo sono Alberto Pallotti, presidente dell’Associazione Unitaria Familiari e Vittime della Strada Odv ed Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada Odv, ed Elena Ronzullo, presidente Associazione Mamme Coraggio e Vittime della Strada Odv. Una battaglia affrontata, in rappresentanza delle associazioni, da Biagio Ciaramella, in sinergia con il portavoce del“Rinascita del Cimitero”, Nicola Nardi.