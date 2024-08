Carabinieri venite a prenderla Cosa tira fuori Bizzarri l' autodenuncia | VIDEO

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 8 agosto 2024) Il noto attore e conduttore Lucaè finito al centro del gossip per una sconvolgente storia Instagram in cui ha commentato la stretta del governo sulla cannabis light. “La cannabis light sta per diventare illegale così è giusto che gli spacciatori si autodenuncino: io sono uno spacciatore”, ha detto nel. Parole provocatorie che hanno lasciato gli utenti del web scioccati.si riprende mentre tiene in mano un bidone dal qualenumerosi pacchetti di marijuana legale. “Questo bidone è pieno – dice – chiunque sia venuto a casa mia lo sa, di cannabis light. Ce ne sarà un chilo e mezzo, due chilinon lo so. Quando diventerà del tutto illegale io inviterò ia venire a casa mia a sequestrarmi la cannabis light e magari anche a denunciarmi”, continua la provocazione.