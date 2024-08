Calcio Argignano il sogno è realtà | è ripescata in Prima Categoria

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di giovedì 8 agosto 2024) La squadra di coach Mannellidopo le due ultime ottime stagioni, il ds Diego Mancini: “Risultato storico, giusto premio per l’impegno dei calciatori in questi anni”di FABRIANO, 7 agosto 2024 – L’è ufficialmente in. Il comunicato n° 13 della LND Marche, infatti, ha definito l’organico di, accogliendo la domanda di ripescaggio della formazione della frazione di Fabriano. Si tratta di un meritato riconoscimento dopo 2 anni fantastici per l’, sotto la guida di mister Jacopo Mannelli., nel 2022-2023, la vittoria della Coppa Marche Seconda, poi, nella passata stagione, il secondo posto nel girone C, con la vittoria del campionato sfumata all’ultima giornata, e la sconfitta nella finalissima play-off contro l’Osimo 2011.