Banche Dbrs | da utili I sem Big italiane buono slancio per 2024

(Di giovedì 8 agosto 2024) Roma, 8 ago. (askanews) – Le maggiorihanno chiuso la prima metà delcon aumenti a due cifre deglie si profila unopositivo anche per il resto dell’anno. È la fotografia scattata da Morningstarcon una nota di analisi sul comparto. L’agenzia di rating rileva che complessivamente le maggiori– Intesa SanPaolo, UniCredit, Bpm, Bper e Mps -hanno realizzatonetti per 6,6 miliardi di euro nel secondo trimestre, in crescita del 15% su base annua o del 10% se si escludono le poste una tantum. I primi sei mesi dell’anno si sono chiusi con un aggregato complessivo dinetti pari a 12,6 miliardi di euro, in crescita del 20% su base annua o del 16% escluse le poste una tantum.