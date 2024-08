Aiuti e supporto sociale Ecco il ’centro famiglia’ | il progetto da 50mila euro

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 8 agosto 2024) L’amministrazione conferma il suo impegno volto a fornire un validoa sostegno dei nuclei familiari che rappresentano un elemento fondamentale per la coesione e il benessere della comunità. Il nuovoche l’Arengo ha lanciato grazie ad un finanziamento diè quello del ‘centro. Tutto nasce dalla necessità di fornire strumenti e risorse per affrontare le sfide quotidiane migliorando le relazioni familiari e favorendo l’integrazione culturale. I servizi previsti faciliteranno la presa in carico dei nuclei da parte dei servizi sociali e sanitari. "Non si tratta di un vero e proprio centro fisico – spiega Massimiliano Brugni, vicesindaco con delega alle politiche sociali –, ma di tanti professionisti che si metteranno al servizio delle famiglie. Questa fase sperimentale andrà avanti fino alla fine del 2024 per fornire un ulteriore aiuto.