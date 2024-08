Agricoltura al centro | Anni di sofferenza ma ora le produzioni tornano a crescere

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 8 agosto 2024) Mentre la Regione rende noto di avere stanziato 600mila euro per promuovere la Pera dell’Emilia-Romagna Igp attraverso un bando che intende difendere una produzione di eccellenza nazionale della nostra provincia, nelle campagne modenesi si cominciano a tirare le prime somme di una stagione che – per fortuna – non è stata caratterizzata dai disastri di altri. "Siamo una regione leader nella produzione di pere, e questo – spiega l’assessore regionale all’Alessio Mammi – nonostante il comparto sia stato penalizzato da eventi climatici avversi e da attacchi di patogeni, che hanno provocato ingenti deconomici e produttivi. Ma, nonostante i problemi causati dai cambiamenti climatici, puntiamo sulla bontà e sulla qualità di questo prodotto, e per questa ragione vogliamo contribuire a rafforzarne la promozione per farlo conoscere sempre di più al mercato e ai cittadini".