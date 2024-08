Vaiolo scimmie | allo Spallanzani vaccino a 3 500 persone ' efficace e sicuro'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Milano, 7 ago. (Adnkronos Salute) - La vaccinazione contro Mpox, l'exdelle, organizzata dalla Regione Lazio e coordinata tra il 2022 e il 2024 dall'Istituto nazionale per le malattie infettive LazzaroIrccs di Roma quale centro vaccinale unico regionale ha coinvolto "oltre 3.500a rischio, per un totale di oltre 6.000 dosi somministrate". I risultati sono stati presentati dal responsabile del programma Andrea Antinori, direttore del Dipartimento clinico dell'Inmi, alla 25esima International Aids Conference (Aids 2024) che si è svolta dal 22 al 26 luglio a Monaco di Baviera in Germania, promossa dalla International Aids Society.