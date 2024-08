Un ciclo di iniziative dedicate ai residenti delle case popolari della provincia di Arezzo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 7 agosto 2024), 7 agosto 2024 – Undiaidi. A promuoverle èCasa Spa che, in occasione dei vent’anni di attività, ha organizzato da sabato 21 a domenica 29 settembre il festival “AC20 - Il futuro dell’abitare” che sarà scandito ogni giorno da un ricco calendario di eventi tra la città e le quattro vallate finalizzati a promuovere momenti di incontro tra cittadini, associazioni e istituzioni. Tra gli obiettivirassegna rientra anche la valorizzazione degli spazi di edilizia popolare e la promozionesocializzazione attraverso il coinvolgimento attivo degli stessiin laboratori creativi, visite guidate e percorsi musicali. Il primo appuntamento, proposto in sinergia con OfficineCultura, è fissato per le 17.00 di lunedì 23 settembre alle logge vasariane di Castiglion Fiorentino.