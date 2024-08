Retegui a un passo dall’Atalanta | cambiano i piani per Gudmundsson? La situazione

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Mateoè il calciatore presceltoper sostituire l’infortunato Gianluca Scamacca, che sarà ai box per una parte importante della prossima stagione: ciò cambierà ladi Albert? LA– Mateoè sul taccuino dell’Atalanta, che per sostituire Gianluca Scamacca ha deciso di affondare il colpo per il calciatore italiano. L’offerta formulata dalla Dea al Genoa, secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, rende i bergamaschi davvero vicini all’acquisto del classe 1999. L’idea di una cessione dida parte del Grifone induce a chiedersi se possa cambiare ladi mercato di Albert, avvicinatosi alla Fiorentina negli ultimi giorni.