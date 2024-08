Rebus a scuola Un docente su tre sarà precario

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Sulla carta sono 11.287 i posti a disposizione per le assunzioni a tempo indeterminato nelle scuole lombarde. "Ma unsu tre rimarrà": denuncia la Flc Cgil Lombardia, diramando un comunicato che va dritto al punto già nel titolo, “Il re è nudo". A una manciata di ore dall’apertura della nuova fase di reclutamento - con la scelta della sede da parte dei docenti - il sindacato preannuncia la supplentite cronica: "Il 30% dei posti vacanti e disponibili saranno lasciati a supplenza, sono previsti già 20mila precari". Gli 11.287 posti disponibili per la stabilizzazione dei docenti in Lombardia sono stati confermati in un incontro con l’Ufficio scolastico regionale. Il fabbisogno sarebbe di 16.667, calcolando i posti vacanti dopo la mobilità. Ieri sono stati dettati anche i tempi, anche se resta l’incognita dei concorsi aperti.