Polveriera Bangladesh

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Come si temeva la rivolta inha dato modo agli estremisti islamici di cavalcare le proteste e di colpire gli indù che sono sotto attacco in 27 distretti del paese.La Jamaat-e-Islami delè l'organizzazione sorella della Jamaat-e-Islami del Pakistan.è uno degli istigatori e dei beneficiari locali delle rivolte e del colpo di Stato che ha costretto alla fuga Sheikh Hasina che ha lasciato illunedì pomeriggio e al momento si trova in India per decidere i suoi prossimi passi.Mentre la Jamaat in Pakistan ha perso il favore dell'establishment pakistano, la Jamaat inè ancora estremamente vicina all'establishment pakistano (e questo è un eufemismo). Intanto il governo degli Stati Uniti ha revocato il visto per gli Stati Uniti all'ex premier delSheikh Hasina come hanno confermato fonti vicine al Dipartimento di Stato.