Paura a San Felice | due escursionisti rimangono bloccati sul picco del promontorio

(Di mercoledì 7 agosto 2024) San, 7 agosto 2024- Nel pomeriggio di ieri, il personale operativo del Comando Provinciale VV. F. di Latina, è intervenuto suldeldel Circeo per soccorrere due. La squadra territoriale VV. F. di Terracina, supportata dal drago vf 159 decollato dal reparto volo VV. F. di Ciampino e dal 118, provvedeva a raggiungere duefrancesi in difficoltà e disidratati. Una volta raggiunti, il personale elisoccoritore a bordo del Drago, provvedeva al recupero dei due malcapitati, per poi portarli in zona sicura, dove venivano presi in cura dal personale sanitario. ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.