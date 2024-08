Parigi 2024 la mamma di Furlani | Suo percorso studiato e progettato fin da quando aveva 5 anni

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 7 agosto 2024) “Arrivare sul podio è una grandissima manifestazione, dopo un anno intensissimo di lavoro, è stata veramente una stagione intensa, la ciliegina sulla torta l’abbiamo messa ieri alle olimpiadi”. Queste le parole di Kathy Seck,e coach di Mattia, nonché ex velocista italiana di origini senegalesi, all’indomani del bronzo conquistato dal figlio nel salto in lungo alle Olimpiadi di, così come riporta LaPresse: “Il nostro è un rapporto comunque di comunicazione ed è bellissimo perché è basato sulla fiducia e sul rispetto, che è fondamentale poi per ottenere i risultati. L’allenamento però si lascia in pista, a casa abbiamo altro da discutere. Il tempo è quello che è.