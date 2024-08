Nella brat summer Airbnb ci riporta nel magico mondo delle Polly Pocket

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Direttamente dagli anni Novanta,TM, la celebre mini bambola di casa Mattel, conosciuta per i suoi universi tascabili, celebra il suo 35° compleanno con un'iniziativa speciale. Quest'estate, la sua iconica casa a conchiglia rosa sarà ricostruita a grandezza naturale e prenotabile su. Per festeggiare questo anniversario,diventa host e apre le porte del suo cofanetto vintage Pigiama Party, offrendo ai nostalgici l'opportunità di immergersi in unin miniatura senza limiti all'immaginazione. "Non vedo l'ora di accogliervi per festeggiare il mio compleanno nel mio cofanetto più epico di sempre", ha dichiarato. "Ci divertiremo con un pigiama party specialemia città natale, Littleton, in Massachusetts, dove renderemo straordinario l'ordinario.