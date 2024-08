Incidente nella notte Matteo fotografo 36enne muore nello schianto

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Latra lunedì 5 e martedì 6 agostoPagnoni, undi 36 anni, ha perso la vita in unstradale avvenuto in via Emilia Levante. Pagnoni era alla guida della sua Fiat 500 quando ha tamponato un altro veicolo, finendo poi contro un albero. Sul luogo dellosono immediatamente intervenuti i soccorritori del 118 e i Vigili del Fuoco. Pagnoni è stato soccorso e trasportato d’urgenza all’ospedale Maggiore di Bologna, dove purtroppo è arrivato ormai senza vita. Sono in corso gli accertamenti della polizia locale che saranno utili per chiarire la dinamica esatta dell’.Leggi anche: Auto si schianta su guardrail e finisce nel canale: è strage di bambini. 9 mortiPagnoni, originario di Cento nel Ferrarese, viveva a Castello d’Argile, nel Bolognese, ed era noto come une videomaker.