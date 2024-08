Grazie a un app si potrà distinguere il vero Prosecco Doc dalle imitazioni

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di mercoledì 7 agosto 2024) La battaglia contro la contraffazione dei prodotti italiani si arricchisce di un nuovo e potente alleato: l’Intelligenza artificiale. Microsoft Italia, in collaborazione con l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, ha lanciato un’iniziativa volta a proteggere il metodo charmat made in Italy: il. La notizia, riportata dal Corriere del Veneto, segna l’avvio di un progetto pilota destinato a cambiare il modo in cui i consumatori interagiscono con i prodotti e, soprattutto, come verificano la loro autenticità. La tecnologia al servizio delDoc Il progetto prevede lo sviluppo di un’applicazione capace di verificare l’autenticità delDoc.