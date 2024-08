Femminicidio Roma | Annarita Morelli monitorata da tempo Ossessione gelosia e quella separazione mai accettata

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 7 agosto 2024), 7 agosto 2024 – Iniziano a delinearsi i dettagli dell’efferatoche ha avuto luogo ieri a Fonte Nuova, alle porte di. Da quanto sembra emergere, il reo confesso Domenico Ossoli avrebbe ucciso persua moglie, che aveva chiesto la. “Piuttosto l’ammazzo”, avrebbe affermato l’uomo. LamaiIl 73enne non avrebbe mai accettato la decisione della donna, madre dei loro tre figli. Un ambiente ossessivo, geloso – confermato anche dai figli – a punto tale da installare nell’auto della 72enne un dispositivo per monitorarne gli spostamenti. Probabilmente è proprio così che, ieri mattina, ha scoperto cheera dalla veterinaria: è stata infatti uccisa in auto, poco dopo quell’appuntamento. Nella combo, Domenico Ossoli (s) e la moglie