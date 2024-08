Estate complicata per l’ex Toscano

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 7 agosto 2024) E’ un’e tormentata per Mimmotecnico bianconero che la scorsa stagione ha portato il Cavalluccio in B a suon di record. Dopo il divorzio dal Cesena, dove non è stato confermato, ecco l’approdo a Catania con un biennale molto importante per la categoria (e un altro anno in caso di promozione) e le promesse di una squadra assolutamente competitiva per vincere subito. Tanti, infatti, costosi e di spessore, i nuovi arrivi ma al momento sono stati tutti bloccati. Così nello scorso weekend il tecnico non li ha potuti schierare e si è dovuto affidare ai calciatori che già c’erano, molti non più nei programmi tecnici. E una squadra largamente incompleta è stata eliminata in Coppa Italia nel finale dalla Carrarese (2-1).