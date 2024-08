EA FC 25 | le tantissime novità della Carriera nel dettaglio le Pitch Notes

Leggi tutta la notizia su imiglioridififa

(Di mercoledì 7 agosto 2024) EA SPORTS FC 25 introduce numerosenella modalità, sia per laAllenatore che per laGiocatore. Con questa edizione, il gioco punta a offrire maggiore autenticità e controllo per i giocatori. Tra le principali innovazioni troviamo i Punti di Inizio Live e gli Snapshots (contenuti saranno rilasciati con un aggiornamento post-lancio), il calcio femminile nella modalità, e una maggiore personalizzazione delle configurazioni tattiche con FC IQ. Sono state aggiunte nuove opzioni di personalizzazione per gli avatar, miglioramenti nel sistema di scouting e nello sviluppo dei giocatori, e molto altro.