Diffusione Sport profumo di Francia

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Il Trofeo Mcdonald’s di pallavolo femminile si completa con la partecipazione delle campionesse didel Levallois Paris Saint-Cloud allenate dal tecnico bolognese Alessandro Orefice. Un tocco internazionale e, perché no, anche olimpionico per il quadrangolare organizzato dache andrà in scena i prossimi 14 e 15 settembre al PalaRuggi, con la formazione parigina che si unisce alla Roma Volley, al Bisonte Firenze e al Consolini Volley di San Giovanni in Marignano, per un cast eccezionale. La formazione transalpina presenta comunque una numerosa colonia italiana al suo interno.