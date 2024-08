Dal campo Esercitazioni specifiche Walukiewicz e Belardinelli si sono allenati in gruppo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Nuova seduta di allenamento ieri mattina per l’Empoli, in avvicinamento al debutto di sabato contro il Catanzaro in Coppa Italia. Dopo una prima parte in palestra gli azzurriscesi inper effettuare delletecnico tattiche: dagli uno contro uno alle situazioni da palla inattiva. Sicolsiache, anche se come lunedì scorso il difensore polacco ha evitato i contatti fisici con la testa. Sempre a parte invece Zurkowski, Ebuehi e Perisan, che stanno seguendo percorsi di recupero dagli infortuni e non saranno quindi a disposizione. La squadra tornerà in stamattina, ultimo allenamento a porte aperte, prima delle due sedute mattutine di domani e venerdì, che saranno invece interdette al pubblico.