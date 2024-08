Conquistata dagli azzurri

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Il prestigioso trofeo della Coppa Davis, vinto dalla nazionale italiana di tennis a Malaga nel novembre 2023, è esposto al Circolo Maggioni di San Benedetto del Tronto dal 5 agosto ad oggi. Il trofeo, il più antico per squadre Nazionali di tutti gli sport, da mesi sta girando l’Italia per permettere a tutti di ammirarlo, ed era già stato nelle Marche a Pesaro e Macerata. L’evento rappresenta un’occasione unica per i tifosi e gli appassionati di tennis di ammirare da vicino il simbolo di uno dei più grandi successi della storia dello sport italiano. La vittoria, guidata dalle straordinarie prestazioni di Jannik Sinner e dai suoi compagni di squadra, ha segnato il ritorno dell’Italia sul tetto del mondo del tennis a distanza di 47 anni dall’ultimo trionfo.