Come vivere Los Angeles da vera star tra tips di hotel ristoranti e cose belle da vedere

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Non è semplice scrivere una guida di Los, perché si tratta di una città in costante evoluzione. Tra il cinema e gli studi televisivi dentro e intorno alla città, deve anticipare i tempi su cosa va di moda. E così il cibo, i drink e la musica sembrano sempre quelli che il resto del mondo scoprirà qualche mese dopo – sempre che tu conosca i posti giusti, è chiaro. E per fortuna, GQ ha i migliori scoop sugli avamposti degni di nota. Qual è il momento migliore per visitare Los? Losè una destinazione piacevole tutto l'anno, ma i mesi più caldi sono luglio e agosto. Anche a giugno fa caldo, ma può essere un po' nuvoloso, quindi se hai intenzione di sdraiarti su un lettino al sole ti conviene scommettere sulle ultime settimane d'estate.