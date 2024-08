Chi è Lele Oriali dirigente della SSC Napoli

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di mercoledì 7 agosto 2024), nato a Como il 25 novembre 1952, è un ex calciatore esportivo. Ha giocato come centrocampista/difensore, soprattutto con l’Inter. Dopo la carriera di calciatore, è diventato unapprezzato. Ha lavorato per Bologna, Parma e Inter. Nel 2024, è entrato nel nuovo staff tecnicoSSCsupporta l’allenatore Antonio Conte come coordinatore dello staff. Punti chiaveè un ex calciatore esportivo italiano Ha avuto una carriera di successo come centrocampista/difensore, soprattutto con l’Inter È diventato un apprezzato, lavorando per diverse società italiane Nel 2024 è stato nominato nel nuovo staff tecnicoSSCIl suo ruolo è di coordinare lo staff e supportare l’allenatore Antonio Conte Biografia diGabriele “è nato a Como il 25 novembre 1952.