Cattivissimo Me 4 la recensione | E se i Minions fagocitano Gru?

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Il film:Me 4, 2024. Diretto da: Chris Renaud, Patrick Delage. Genere: Animazione. Cast: Max Giusti, Carolina Benvenga, Stefano Accorsi (voci). Durata: 95 minuti. Dove l’abbiamo vista: Al cinema, in anteprima stampa. Trama:, che ha avuto un bimbo con Lucy, si trova ad arrestare un criminale, Maxime Le Mal. Lui evade, e cosìe la sua famiglia sono in pericolo. E devono cambiare città e idenità. A chi è consigliato? A chi ama i film d’animazione, per tutta la famiglia. E a chi, in questi anni, ha amato questi personaggi. E forse ai fan di Stefano Accorsi. Eravamo io,, ie una piccola sala vuota. Chi scrive è stato uno dei primi in Italia, nel lontano 2010, ad assistere all’arrivo di quella che sarebbe diventata una delle franchise più fortunate del cinema d’animazione.