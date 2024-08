Arrestato boss latitante della droga | era ricercato da vent' anni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Fermo, 7 agosto 2024 - Erada benin quanto pericoloso trafficante internazionale diattivo in Italia e per evitare di essere catturato si era rifugiato nella sua terra natia. Alla fine, però, la lunga manogiustizia è arrivata anche in Albania dove grazie alla cooperazione internazionale tra polizia albanese e carabinieri, in stretta sinergia con il Servizio per la cooperazione internazionale di poliziaCriminalpol, l’Arma di Fermo hail. In manette è finito un pregiudicato albanese di 58, gravato da un mandato di arresto europeo emesso nel giugno del 2009 dalla Procura GeneraleRepubblica presso la Corte di Appello di Lecce.