Airbnb crolla a Wall Street sono cambiate le abitudini dei consumatori

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di mercoledì 7 agosto 2024)ha affrontato un brusco calo del 14% nel valore delle sue azioni durante il trading after-hours di oggi, facendo tremare gli investitori e il mercato. I risultati finanziari del secondo trimestre hanno infatti mostrato dati inferiori alle aspettative, alimentando timori su un possibile rallentamento della domanda, specialmente tra istatunitensi. La società di viaggi online ha rivelato una previsione di fatturato per il terzo trimestre inferiore alle attese, attribuendo la causa a una domanda in calo negli Stati Uniti e a una tendenza verso prenotazioni con tempi più brevi. Risultati del secondo trimestre: delusioni e ricavi Per il trimestre conclusosi il 30 giugno,ha registrato un utile per azione di 86 centesimi, al di sotto delle previsioni degli analisti che si aspettavano 92 centesimi.