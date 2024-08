A che ora Tamberi oggi alle Olimpiadi | programma quota per la qualificazione avversari

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 7 agosto 2024)mercoledì 7 agosto (ore 10.05) Gianmarcofarà il proprio esordiodi Parigi 2024. Il fuoriclasse marchigiano disputerà le qualificazioni del salto in alto, che arrivano dopo giorni molto tribolati per il portabandiera dell’Italia: è stato in ospedale domenica a causa di un probabile calcolo renale, ha smaltito la febbre a 38,8 °C, è partito alla volta della capitale francese e ora sarà chiamato a inseguire l’accesso alla finale. Il Campione Olimpico di Tokyo 2020 insegue il grande bis mai riuscito nella storia per quanto riguarda questa specialità: occorrerà saltare 2.29 metri oppure rientrare tra i migliori dodici, l’azzurro si presenterà in pedana con ancora qualche acciacco al fianco. Non sarà così scontato e semplice, viste le condizioni precarie e considerando la caratura della concorrenza.