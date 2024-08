UFFICIALE – Agoumé passa al Siviglia a titolo definitivo

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 6 agosto 2024) Lucienè ufficialmente un nuovo giocatore del. L’Inter ne ha annunciato il trasferimento a– Luciensi trasferisce al. Il calciatore francese lascia l’Inter dopo aver fatto il suo primo ingresso ad Appiano Gentile nella stagione 2019-2020. Nel mezzo, varie esperienze in prestito in giro per l’Europa, cui non è però mai conseguita la volontà dei nerazzurri di puntare sul suo profilo in maniera strutturale.è del: l’annuncio! IL COMUNICATO – L’Inter ha così annunciato la notizia delggio dial: «FC Internazionale Milano comunica la cessione di Lucienal: il centrocampista francese classe 2002 si trasferisce a».