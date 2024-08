Strade e traffico estivo Superstrada da bollino nero Contate un milione di auto

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 6 agosto 2024) Più di undimobilisti in viaggio sulla Statale 36 del Lago di Como e dello Spluga. Durante il week end, considerato il primo fine settima di esododi massa da, i tecnici di Anas, grazie ai sensori di monitoraggiomatico, hanno contato oltre un milioni di transiti sul nastro d’asfalto di 101 chilometri che attraversa mezza Lombardia, tra l’hinterland di Milano e le porte della Valtellina, passando per la Brianza e i territori di Como e della provincia di Lecco. Sono almeno il 10% in più di quanti ne sono stati contati il fine settimana precedente. Il giorno peggiore è stato venerdì. "Come sul resto della rete, anche lungo la SS 36, ilmaggiore è stato rilevato venerdì, superiore dell’8% rispetto a sabato, risultando più intenso verso le montagne nelle giornate di venerdì e sabato - spiegano da Anas -.