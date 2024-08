Sparisce anche il mappamondo del 43esimo parallelo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 6 agosto 2024) I cittadini sono attenti ed hanno buona memoria. Dopo la ’sparizione’ della mappa stellare che si trovava nell’area verde a nord della foce del Tesino tornano le segnalazioni. Il supporto d’acciaio inossidabile fu smontato e portato via dopo che ignoti avevano rubato la cartina con le costellazioni stellari. Anziché acquistare una nuova mappa e cercare di sistemarla in modo sicuro, è stato portato via tutto già da diversi anni."Da piazzale Kursaal a piazza Carducci per poi sparire nel nulla – scrive un cittadino grottammarese –. Non si capisce dove sia finito il grandedel. Era posizionato nel periodo delle festività natalizie in piazza Carducci, ora dov’è ilche viene illustrato nel sito delParallello?". Altra segnalazione riguarda la sparizione della statua di Vittorio Emanuele II che si trovava nel giardino comunale.