Sostanze cancerogene nelle creme solari scatta l’allarme | Penetrano nella pelle e nel sangue a rischio soprattutto i bimbi

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 6 agosto 2024) Quando proteggete i vostri bambini con, sapete cosa state davvero applicando sulla loro? L’Istituto federale tedesco per la valutazione dei rischi (BfR) lancia un allarme: moltecontengono PFAS,tossiche e! Difendere ladai raggi UV è fondamentale,per i più piccoli. Ma pochi sanno che questepotrebbero contenere i temibili PFAS, usati dalle aziende per migliorare la resistenza all’acqua. Peccato che questi composti chimici siano famigerati per la loro pericolosità e per accumularsi nel tempo nel nostro corpo e nell’ambiente, come segnala l’Agenzia europea per lechimiche ECHA. Cosa si cela dietro questa sigla? I PFAS sono un gruppo diperfluoroalchiliche utilizzate in vari prodotti di consumo per le loro proprietà idrorenti e resistenti al calore.