Sabaudia minacciano due cittadini con delle mazze da baseball | aperte le indagini

, 6 agosto 2024- Nel corso della serata del 05 agosto c.a. a, i carabinieri della locale Stazione intervenivano all'interno del cortile antistante UN negozio di generi alimentari di proprietà di un cittadino indiano classe 81, residente a, dove dueindiani che si trovavano nei pressi della citata attività intenti a consumare degli alcolici, venivano avvicinati da dei connazionali a bordo di due autovetture, che li minacciavano conda. Le due vittime, per difendersi, lanciano verso gli aggressoribottiglie riuscendo così a metterli in fuga. Sono in corso accertamenti dei Carabinieri diatti a identificare gli autori del reato e il motive di tale gesto.