Roma-Barnsley oggi in tv | canale orario e streaming amichevole 2024

(Di martedì 6 agosto 2024) Cambia l’avversario, ma non l’. Alle 18:00 di, martedì 6 agosto laaffronterà ilin un testa porte chiuse, all’interno del centro sportivo ST George Park, dove i giallorossi si stanno allenando in questi giorni di preparazione. Si tratta della quinta gara della pre-seasonnista: ilmilita in League One, la terza serie inglese. Dopo il pareggio contro l’Olympiacos a Rieti, lacerca una vittoria. Finora i risultati non sono stati entusiasmanti: è arrivata una sconfitta a Trigoria col Tolosa. E in Slovacchia i giallorossi non sono andati oltre l’1-1 col Kosice.laavrebbe dovuto affrontare il Coventry City, ma è cambiato il programma. Spazio quindi alla sfida contro il, che tecnicamente è ovviamente inferiore a Pellegrini e compagni, ma che inizierà la stagione tra soli tre giorni.