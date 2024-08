Rintracciata alla stazione di Santa Maria Novella | deve scontare oltre 21 anni di carcere

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di martedì 6 agosto 2024) FIRENZE – Dovevauna pena, per un cumulo di sentenze diventate esecutive, di21di: individuata e arrestata nell’area delladi. Gli agenti della Polizia Ferroviaria hanno identificato una donna che aveva a carico un ordine di carcerazione per un cumulo di pene per 21, 8 mesi e 22 giorni di reclusione per reati contro il patrimonio ed evasione. La donna, una 38enne di origine bosniaca, è stata identificata dagli agenti intorno alle 19 all’interno dellae, dopo gli opportuni accertamenti, è stata accompagnata aldi Sollicciano. Continuano così i controlli a Firenze che, soprattutto ma non solo, durante le ore serali, vede le forze di polizia cittadine passare al setaccio le zone maggiormente colpite da episodi di criminalità e degrado urbano.