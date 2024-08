Raboni & Bene | quando il calcio era l’imponderabile

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 6 agosto 2024) Chissà che cosa direbbero ora Giovanni(1932-2004) e Carmelo(1937-2002) dopo che anche Novantesimo minuto non andrà più in onda la domenica pomeriggio. Si è persa così la sacralità di una liturgia laica, minata da quel-spezzatino per cui si gioca ogni giorno, vanificando l’attesa leopardiana (da “Sabato del villaggio“) per la partita, l’evento. Sia Giovannisia Carmelohanno frequentato gli stadi. La prova perè questa serie di scritti, memorie e poesie raccolte – da Mimesis Edizioni – con un titolo che mostra un rapporto ancestrale con il fùtbol: Si è tifosi della propria squadra perché si è tifosi della propria vita. Ci sono meno gradi di separazione di quello che si possa pensare tra un intellettuale e il pallone. Non è volgare parlarne. Anzi, è un modo per raccontare la propria esistenza. Tormenti compresi.