Probabili formazioni Napoli-Modena Coppa Italia 2024 2025

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 6 agosto 2024) Ledi, match valido per i trentaduesimi di finale della. Al Maradona insolito inizio di stagione ufficiale per i partenopei, che cominciano dallanazionale già fin dal primo turno. Ci sono nuovi acquisti da mettere alla prova, vecchi volti che al momento non sono andati via, ma soprattutto l’obbligo di vincere contro una formazione di una categoria inferiore. Chi riuscirà ad avere la meglio? Appuntamemto alle ore 21.15 di sabato 10 agosto, diretta tv sui canali Mediaset. Ecco di seguito le possibili scelte di formaziome di Antonio Conte e Pierpaolo Bisoli.