Parigi 2024 oggi Italia-Serbia | quarti di finale pallavolo orario e tv

(Di martedì 6 agosto 2024) (Adnkronos) – La Nazionale femminile diin campo6 agostoneididelle Olimpiadi di. L’del volley femminile – in diretta tv e streaming – affronta laalle 21 per un posto in semie per compiere un ulteriore passo verso il podio e eguagliare il risultato sin qui raggiunto dalla Nazionale maschile, che ha battuto il Giappone con un rocambolesco 3-2 e ora affronterà la Francia in semi. La Nazionale femminile del ct Julio Velasco arriva all’appuntamento dopo un percorso sinora perfetto nel Girone C grazie alle tre vittorie ottenute con Repubblica Dominicana, Olanda e Turchia.