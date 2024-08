Olimpiadi il medagliere aggiornato | una medaglia storica per l’Italia!

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 6 agosto 2024) E’ andata in archivio un’altra giornata alledi Parigi 2024 e continuano ad arrivare le soddisfazioni per. Gli azzurri hanno aumentato il bottino grazie all’impresa di Mattia Furlani, 19enne in grado di conquistare ladi bronzo nel salto in lungo: è la più giovanedell’atletica azzurra degli ultimi 100 anni. Nelsi porta a 26 medaglie (9 ori, 10 argenti e 7 bronzi) e si conferma all’8° posto. In testa gli Stati Uniti, sul podio anche Cina e Australia. Al quarto posto i padroni di casa della Francia.