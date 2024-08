Nuovo infopoint Consigli utili per le bollette

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 6 agosto 2024) Fine del mercato tutelato dell’energia elettrica, oscillazione dei prezzi, autoconsumo e comunità energetiche, fonti rinnovabili: Cogeser, la società dei Comuni dedicata al settore, ha aperto un info point per dare una mano alle famiglie che devono scegliere. L’ufficio è in via Carolina Balconi 5/7 e arriva a poche settimane dall’inaugurazione delhub di soluzioni energetiche, che è stato aperto a Pioltello. "Ringrazio Cogeser per aver investito sulla città con questa nuova realtà che porterà un know-how interessante", dice la vicesindaca Paola Colombo. "Il Point non è aperto solo ai nostri clienti, ma a tutti", sottolinea Sergio Facchinetti, direttore generale della società. Bar.Cal.