Nel laboratorio olfattometrico addestra i nasi a misurare e analizzare gli odori molesti Tra i suoi clienti gestori di impianti di depurazione e di rifiuti Per rigenerarsi un tuffo dei profumi preferiti | quello di mare E delle torte che sforna

(Di martedì 6 agosto 2024) Lucrezia de Gennaro, classe 1972, è responsabile scientifico di Lenviros di cui è socio fondatore; a lei fa capo anche il. Laurea magistrale in Chimica e dottorato in Scienze Chimiche, esperienza in campo ambientale, si occupa di monitoraggio della qualità dell’aria in ambienti interni ed esterni, inquinamento atmosferico, misurazione e analisi degli. Vive a Molfetta, ha due figli ed un compagno. Lucrezia de Gennaro ore 7 «Per caricarmi e affrontare la giornata, il profumo del caffè e del latte di mandorle è il mio viatico. Aiuta a togliere l’odore di nuovo della nostra casa appena terminata. Per questo, appena traslocato ho cucinato una grande quantità di biscotti alla vaniglia! Poi mi occupo di Lenviros, l’azienda fondata con un gruppo di colleghi nel 2005. È una società di consulenza e ricerca, emanazione dell’Università di Bari.