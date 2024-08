My Home My Destiny | la serie turca che sta conquistando il pubblico italiano

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di martedì 6 agosto 2024) La soap operaMyMy, trasmessa su Canale 5, ha catturato l’attenzione delgrazie alle sue trame coinvolgenti e ai personaggi ben caratterizzati. La, conosciuta in Turchia come Do?du?un Ev Kaderindir, racconta le vicende di Zeynep e Mehdi, due persone con storie di vita molto diverse che si ritrovano a dover affrontare insieme numerose difficoltà. Tutte le novità su “MyMy” – VelvetMagUna trama avvincente La storia inizia con Zeynep, una giovane donna cresciuta in un quartiere povero di Istanbul, che viene adottata da una famiglia benestante. Nonostante la nuova vita agiata, Zeynep non riesce a dimenticare le sue origini e si trova spesso divisa tra due mondi. Mehdi, invece, è un uomo che ha avuto un passato difficile e violento, ma che cerca di redimersi.