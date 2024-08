Meteo caldo africano e afa in aumento Esplodono temporali di calore

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 6 agosto 2024) Una nuova ondata di fortee afa in arrivo sull’Italia. L’assenza dell’anticiclone delle Azzorre e la sempre maggiore ingerenza dell’anticiclonehanno cambiato il clima mediterraneo che può essere definito afro mediterraneo, esattamente come quello dei prossimi giorni. In questo contesto – spiega 3B– si inserirà, però, un veloce passaggio instabile che porterà qualche temporale più diffuso su parte del Nord nella giornata di mercoledì 7 agosto. Per il resto sole econ temperature sopra media, afa elevata e possibilidisui rilievi.Leggi anche: Previsioni: arriva qualche temporale ma resta ilfino a Ferragosto Cosa succede nei prossimi giorni Oggi la giornata caratterizzata – secondo 3B– dal transito di velature e stratificazioni da Nord a Sud pur senza effetti in termini di precipitazioni.