Maxi bandi per mura e cimitero | il restyling vale quasi 2 milioni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 6 agosto 2024) Venerdì scorso sono partite due importanti gare d’appalto nel comune di Cupra Marittima per la ristrutturazione della parte monumentale del, con un importo totale di 900mila euro, grazie a un finanziamento per la ricostruzione e per la ristrutturazione dellemedioevali del paese alto, dove c’è un primo finanziamento di 700 mila euro, di cui 500 mila della Regione Marche e 200 mila di fondo di bilancio comunale. Per partecipare ai duele ditte interessate avranno tempo fino al 4 settembre. Si tratta di gare libere a imprese che hanno i requisiti per eseguire tali attività che sono principalmente di restauro, con obbligo di sopralluogo per verificare lo stato dei luoghi. "Purtroppo dobbiamo farle anche durante il mese di agosto poiché ci sono scadenze da rispettare per usufruire dei finanziamenti – ha affermato il sindaco di Cupra Marittima, Alessio Piersimoni –.